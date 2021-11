Proprietà e benefici del mandarino

Conservate le bucce di mandarino, possono intervenire con efficacia sulla pelle a buccia d’arancia. Scopriamo le proprietà e i benefici del mandarino

Il mandarino appartiene alla famiglia delle Rutacee. Ne esistono diverse varietà; tra le più comuni citiamo Citrus reticulata, Citrus nobilis e Critus clementina. In genere viene consumato fresco ma è possibile gustarlo anche sotto forma di confettura, ma la sua bucci è utile per contrastare l’inestetismo della cellulite. Il mandarino è un frutto tipico delle stagioni fredde e se ne possono apprezzare le proprietà soprattutto tra dicembre e marzo. Tra gli agrumi è quello più ricco di zuccheri, il che lo rende il più dolce, ma anche il più calorico di questa categoria di frutti, ma non buttate via le bucce, vi torneranno utili.

Proprietà e benefici dei mandarini

La buccia di mandarino è ricca di limonane, una sostanza antiossidante. Sempre dalla buccia si ricava l’olio essenziale di mandarino, utilizzato, per esempio, contro la cellulite. Parliamo di uno degli inestetismi più odiosi, di un problema che riguarda quasi tutte le donne e che può essere combattuto con questo ingrediente speciale. Oltre ad essere molto gustoso, il mandarino è un frutto che, grazie alle sue proprietà contenute soprattutto nella buccia, può diventare un vero e proprio alleato per la pelle. Dalla sua scorza si ottiene, infatti, un olio portentoso: una volta che comincerete ad usarlo, non lo abbandonerete più!

Fate così:

frullate le scorze, mettetele in un pentolino, unite l’olio di cocco, poco alla volta fino a coprire del tutto le bucce, accendete il fuoco a fiamma bassa,

lasciate sobbollire per 5 minuti,

filtrate e inserite in un barattolo,

conservatelo in un luogo fresco e asciutto.



Conservate le bucce di mandarino: efficacia e benefici

L’olio essenziale di mandarino è in grado di idratare a fondo la vostra pelle, di prevenire la comparsa delle smagliature e di sciogliere gli accumuli di adipe. Se utilizzato per un massaggio, riattiva la circolazione e stimola il sistema linfatico.

Di conseguenza, questo vero e proprio elisir di bellezza potrebbe rivelarsi utilissimo se siete in dolce attesa poiché vi aiuterà a prevenire le smagliature sulle gambe, sul seno e sulla vostra pancia.

Non solo, tra le tante proprietà, l’olio essenziale di mandarino contiene una grande quantità di antiossidanti. Questi sono molto utili per combattere l’invecchiamento cellulare della cute. Senza contare che, in questo modo, potrete illuminare l’incarnato, donandogli un colorito evidentemente più sano. Ovviamente, il mandarino è anche un frutto che potete consumare regolarmente. Trattandosi di un agrume, infatti, riesce a fornirvi il giusto apporto di vitamina C e P, consentendovi di rispondere in maniera più efficace al raffreddore. Oltre alle vitamine citate, è ricco di calcio e di potassio che favorisce la vostra diuresi. Si tratta di un aspetto fondamentale se volete combattere l’effetto a buccia d’arancia e la ritenzione idrica dall’interno.

In altre parole, quello di cui vi abbiamo parlato è un frutto, non solo molto buono, ma anche carico di proprietà benefiche che non dovete assolutamente trascurare.

Ricordate, poi, che la buccia del mandarino potete riciclarla in svariati modi. Oltre che come prodotto di bellezza, infatti, potete utilizzare come profumatore per ambiente, del tutto naturale. Vi basterà lasciarla essiccare al sole per poi inserirla, a pezzetti, in un sacchetto per profumare cassetti e ambienti.