Olio degli angeli o Litsea cubeba : proprietà e benefici

L’olio degli angeli o Litsea è una panacea per il benessere interiore e per ritrovare pace, serenità e buonumore. La pianta di Litsea cubeba è un sempreverde tipico delle zone della Cina, dell’India e dello Sri Lanka. Secondo la tradizione quest’albero, una pianta orientale dalle molteplici proprietà benefiche, ha un forte legame con gli angeli, per questo viene anche chiamato albero degli angeli. Da secoli, dunque, viene utilizzato per le sue proprietà miracolose legate all’equilibrio e al benessere interiore. L’olio degli angeli è il nome con cui viene identificato l’olio che deriva dalla litsea cubeba che aiuta a ritrovare l’equilibrio interiore, energia e positività. La mente riesce a trarne i maggiori benefici, come l‘effetto rilassante e antidepressivo. Ottima per far calmare i bambini o per aiutarli a dormire. Scopriamo tutti gli effetti positivi di questa magica pianta e dall’olio degli angeli!

Olio degli Angeli o Litsea cubeba: le proprietà e i benefici

La litsea ha delle ottime proprietà calmanti. Ideale per combattere le ansie e le paure. Grazie al profumo intenso e fresco la mente si rilassa percependo e captando sensazione positive. Di conseguenza vengono cacciati via i brutti pensieri e le preoccupazione e si ricrea una piacevole sensazione di benessere e positività. Ottimo anche per ritrovare il buon umore grazie alle proprietà antidepressive. Gli stimoli olfattivi derivati dall’odore dell’olio estratto dalla litsea, promuovono un pensiero propositivo e stimolano la concentrazione. Ideale, dunque, negli ambienti di lavoro o di studio per rendere al meglio. Questo accade perché vi è una stimolazione nella produzione di endorfine e serotonina.

Olio degli angeli o Lisea: come si usa per goderne dei benefici?

-Un modo molto piacevole per godere degli effetti rilassanti dell’olio degli angeli è un bel massaggio distensivo. Utilizzatene poche gocce e fate una leggera pressione su gambe, braccia e tempie. Nel giro di pochi minuti avrete allontanato la stanchezza e lo stress. Da provare anche in un bagno rilassante. Prima di andare a dormeire riempite la vasca con qualche goccia di olio e aggiungete anche dell’olio essenziale alla vaniglia o agli agrumi per potenziarne l’effetto. -Si può anche usare l’olio degli angeli per neonati: quest’olio leggero e delicato dona serenità e benessere al vostro bambino. Ideale da utilizzare la sera per un dolce massaggio sul corpicino dei neonati. In questo modo riusciranno a dormire meglio o a calmarsi. Il profumo di quest’olio riesce a evocare delle piacevoli sensazioni di rilassamento e leggerezza che aiutano ad allontanare l’ansia e a preparare l’animo positivamente alle sensazioni e alle emozioni.