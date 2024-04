A fuoco una casa a Comiso, arrivano i pompieri

Comiso - Incendio di una abitazione a Comiso, determinato presumibilmente da un corto circuito divampato da un impianto elettrico nelle vicinanze di un divano. La squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta alle 13.35 a Comiso in via Livatino. Gli occupanti dell'immobile sono fuggiti dall'appartamento e non hanno subito alcun danno. I pompieri hanno spento l'incendio rilevando l'annerimento delle pareti e i danni alla struttura.