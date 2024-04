Fuoco in un cantiere, operaio ustionato a Modica

Modica - In via Iachino a Modica per causa in via di accertamento nel corso di lavori di completamento di un attività di muratura si è verificata la rapida accensione di liquido infiammabile che ha causato ustioni a un operaio. L'uomo è stato trasferito in ospedale dall'ambulanza del 118 mentre i vigili del fuoco hanno meso in sicurezza l'area sul posto personale dei CC di Modica e del Commissariato di Modica