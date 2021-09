Catania “zona rossa” di notte: risse tra clienti e poliziotti feriti VIDEO

Catania - Lanci di sedie e bottiglie, colpi di casco e con qualunque altro oggetto contundente a portata di mano: una maxi rissa è scoppiata sabato notte tra i clienti dell’Ostello in piazza Currò. Le immagini della lite, degenerata per motivi ignoti in tutti contro tutti, sono finite online poco fa. Le botte, sotto gli occhi della polizia intervenuta sul posto: nel tentativo di smaltire la ressa (in cui nessuno indossava la mascherina) sono rimasti feriti anche due agenti, di cui uno in maniera seria.

Seconda rissa domenica notte (nel secondo video) sempre per le vie del centro storico, tra piazza Manganelli e il Teatro Massimo, ripresa col telefonino da un residente barricato nel palazzo. La situazione della pubblica sicurezza è da coprifuoco: i prepotenti fuochi d’artificio sparati a ogni ora sono forse l’elemento meno preoccupante della violenza dilagante per le strade del capoluogo etneo.