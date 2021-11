Cavallo nero morto a riva, vittima del maltempo?

Siracusa - La carcassa di un cavallo nero è stata ritrovata questa mattina, mentre galleggiava nelle acque davanti via Lido Sacramento. Sarà la Guardia Costiera a cercare di risalire al proprietario dell’animale, attraverso l’anagrafe equina, e a chiarire se – come sembra – possa essere stato ucciso dalle inondazioni che in questi giorni hanno interessato anche il siracusano, e il suo corpo sia stato trascinato dalla furia delle acque dell’Anapo fino alla foce del porto Grande di Siracusa.