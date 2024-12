Vittoriese fugge dai domiciliari da Carate Brianza, preso a Vittoria

Vittoria - Lo scorso 11 dicembre, i militari della Stazione Carabinieri di Vittoria hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal Tribunale di Ragusa, nei confronti di N.R., vittoriese cl.54. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari dal 2023, presso una sua abitazione sita nel Comune di Carate Brianza, a seguito di un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania per il reato di estorsione aggravata in danno di un esercente di Scoglitti consumata nel 2020 ed accertata su indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa.

L’uomo, nei primi giorni di questo mese di dicembre, è evaso dal domicilio ove era ristretto rendendosi di fatto irreperibile per poi essere rintracciato la sera dell’11 dai Carabinieri della Stazione di Vittoria durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio. I militari, dopo averlo compiutamente identificato, lo hanno arrestato e condotto presso gli uffici per notificargli il provvedimento giudiziario. Terminate le formalità di legge, i Carabinieri lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa ove permarrà ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.