Migranti, a Pozzallo i 414 profughi arrivati a Palermo

Pozzallo - La nave Sea Eye 4 con a bordo 414 migranti salvati in diversi interventi nel Mediterraneo (di cui 150 minori), aveva finalmente raggiunto ieri lo specchio di mare di fronte a Palermo, dopo una giornata in mare segnata da polemiche politiche e dal trasbordo di un immigrato con problemi cardiaci. Ma in serata è stato deciso di assegnarle Pozzallo come porto sicuro, che significa altri giorni di navigazione per la nave dell'organizzazione tedesca, da ormai 5 giorni al largo delle coste siciliane.

"Palermo è pronta ad accoglierli - aveva twittato il sindaco Leoluca Orlando -, i ritardi nelle decisioni possono mettere a rischio le loro vite", ma la situazione si è sbloccata solo a tarda sera. "Il Sea Eye 4 è stato assegnato a Pozzallo come porto - comunicano i volontari -, partiremo immediatamente da Capo Gallo. Questo significa che gli oltre 400 soccorsi devono trascorrere altre 2 notti a bordo", dopo le 4 già passate sull'imbarcazione.