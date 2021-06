Morto il 54enne ricoverato a Bari dopo il vaccino Johnson

Bari - Non ce l'ha fatta Alessandro Cocco (foto), il 54enne ricoverato dal 12 giugno in rianimazione al Policlinico di Bari per ischemia: era stato vaccinato il 26 maggio contro il Covid con il siero monodose Johnson & Johnson, nell'hub di Alberobello. L'uomo nei giorni successivi ha avuto un malore e, in un altro ospedale del capoluogo pugliese, gli hanno prescritto una terapia farmacologica "per trombosi venosa periferica". Le condizioni sono però peggiorate, fino al decesso, dichiarato ieri notte. La famiglia ha dato l'autorizzazione al prelievo degli organi: in corso gli accertamenti per verificarne l'idoneità.