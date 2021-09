Positivi Covid a spasso anziché in quarantena, nuove denunce

Siracusa – Proseguono segnalazioni e scoperte random di positivi Covid certificati che, anzichè starsene in isolamento a casa come ordinato, se ne vanno a spasso insieme ad altra gente. Stanotte a Siracusa una 17enne infetta è stata sorpresa dalla polizia in auto con due amici: lei è stata denunciata, mentre gli altri due si sottoporranno al tampone per vedere se hanno preso il virus.

In provincia di Messina il dipendente di una panetteria ha continuato ad andare a lavoro per giorni, nonostante fosse positivo. Se ne sono accorti gli agenti, durante un controllo: anche qui denunce, chiusura del negozio e tutti in isolamento “fiduciario”. Quest’estate non sono mancati casi neanche a Ragusa: l’ultimo qualche giorno fa a Modica, ma già a marzo era stato beccato un positivo in giro per Scicli. Chissà quanti la fanno franca ogni giorno.