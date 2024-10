Simone travolto e ucciso su monopattino, la mamma è di Scicli

Palagonia, Catania - Il monopattino non era suo. Simone Lagona, morto a 12 anni, travolto e ucciso da una Golf mentre era sopra il suo monopattino il 12 ottobre scorso, era il figlio di una donna di Scicli, Concetta Minauda, che lavora nel centro etneo come makeup artis.

L’amico di Simone, che viaggiava sul monopattino assieme al 12enne, è rimasto ferito nell’impatto. Ricoverato d’urgenza al Policlinico di Catania, le sue condizioni non sono gravi. Non è stato altrettanto fortunato invece il piccolo Simone. La Commissione Straordinaria del comune di Palagonia ha proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale. Simone lascia la mamma la mamma Concetta e il papà Nando.

