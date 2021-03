Energie rinnovabili, la Falck investe a Scicli

Scicli - Si terrà venerdì 19 marzo alle 10,30 a palazzo Spadaro una importante conferenza stampa dell’amministrazione Giannone con la società Falck Renewables S.p.A. per la presentazione di un progetto che promuove l’applicazione di soluzioni innovative di sviluppo integrato agrivoltaico, e coniuga la generazione di energia pulita con gli usi produttivi agricoli tradizionali.

Attraverso la sua controllata, Falck Renewables Sicilia, la Società sta sviluppando un impianto agrivoltaico da 9,67MWp nel comune di Scicli, unendo a una produzione energetica rinnovabile, pari al fabbisogno di oltre 5 mila famiglie, la valorizzazione delle colture agricole locali nel rispetto delle peculiarità ambientali dell’area.

Il presente vale come invito per i giornalisti. La conferenza stampa si terrà secondo tutte le regole di prevenzione del contagio pandemico.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube del Comune di Scicli.