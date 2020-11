Extra cashback di Natale: 150 euro in regalo a chi paga con la carta

Fino a 150 euro di rimborso per chi a dicembre farà almeno 10 acquisti con carte e app, in negozi fisici. Il governo sta dando gli ultimi ritocchi all’extra cashback, un nuovo bonus che prenderà il via il prossimo mese, aggiuntivo e cumulabile con gli altri, pensato proprio per i regali e i consumi delle festività. Le compere devono però essere effettuate fisicamente nei negozi e negli esercizi commerciali, restrizioni anti Covid permettendo. Lo shopping online, che non offre l’alternativa dei contanti, è escluso dall’incentivo, che del resto è volto anche a recuperare il gap italiano nelle transazioni elettroniche rispetto al resto dell’Ue.

Un rimborso del 10% quindi, fino a un limite massimo di 1.500 euro di acquisti effettuati con carte di credito o debito, bancomat, bonifici telematici o le numerose applicazioni smartphone per i pagamenti digitali. Il periodo di spesa andrebbe dall’1 al 31 dicembre e il rimborso potrebbe arrivare già entro la fine dell’anno, direttamente sul conto corrente. Includendo gli altri due incentivi del piano cashback (il “base” da 300 euro e il “super” da 3000), un utente che decide di pagare in modalità elettronica nei negozi potrebbe ottenere fino a 3450 euro di rimborsi.