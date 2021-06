Terreni agricoli: via all'asta, il 70% è al Sud

Ragusa - Oltre 16mila ettari, 624 aziende agricole, in gran parte nel Mezzogiorno e in Sicilia come si vede nella mappa Ismea: da oggi, 9 giugno, fino al 7 settembre l’Istituto apre il quarto bando d’asta per riassegnare i terreni agricoli derivanti dalle operazioni fondiarie fallite. Un patrimonio verde in vendita a condizioni agevolate a giovani e donne di ogni età: ad esempio, gli imprenditori under 41 possono pagare in rate fino a 30 anni.

A questo link trovate tutte le terre e i fondi di enti pubblici a disposizione: sono 17 gli appezzamenti in vendita in provincia di Ragusa, per un totale di 328, 14 ettari. Quest’anno c’è una novità: per i terreni invenduti nelle precedenti tre edizioni, saranno accettate offerte anche al ribasso, purché il valore minimo non scenda sotto il 35% della base d'asta; per quelli al secondo e terzo tentativo la soglia resta al 25%.