Mamma e i suoi due figli travolti e uccisi da un Suv impazzito

Stoccarda - Tragedia a Esslingen, vicino Stoccarda, in Germania dove una donna originaria di Palma di Montechiaro Antonella Ribisi di 37 anni è stata travolta e uccisa insieme ai suoi due figli Gabriel e Alessio di 3 e 6 anni. La donna era sul marcipiede con i suoi figli quando è stata investita per cause non ancora chiare da un SUV Audi Q3. La donna secondo quanto si è appreso, come ogni martedì, stava accompagnando i figli al palazzetto dello sport per gli allenamenti di calcetto.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 54 anni ora indagato per omicidio colposo e ricoverato in ospedale. Per Antonella, Ganriel e Alessio non c’è stato nulla da fare. Secondo alcuni testimoni – citato dai media locali – avrebbero anche accusato dei malori dopo aver visto la scena. Il conducente dell’auto non ha ancora parlato con gli investigatori: «Sta esercitando il suo diritto di rifiutarsi di testimoniare», ha detto un portavoce della polizia. Su richiesta della procura di Stoccarda è già intervenuto un esperto. Tuttavia, potrebbero essere necessarie diverse settimane prima che il rapporto sia pronto.

Un’intera comunità, quella di Palma di Montechiaro, è sotto choc.«Sgomento e profondo cordoglio – ha detto il sindaco Stefano Castellino – per questa tragedia che ha colpito dei nostri concittadini emigrati. Ci stringiamo attorno alla famiglia per questa immane tragedia. La città tutta, oggi, è a lutto. Ci affidiamo al Signore affinché possa aiutare la famiglia a sopportare questo enorme dolore. Nel giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino».