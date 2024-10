McDonald's, un morto e escherichia coli con panino Quarter Pounder

Usa - Le autorità sanitarie americane hanno lanciato un'allerta per l'escherichia coli legata a McDonald's. Il Centers for Disease Control and Prevention ha parlato di 49 persone che si sono sentite male e di un morto. La maggior parte dei casi è stata concentrata in Colorado e Nebraska. L'allerta fa affondare i titoli McDonald a Wall Street dove, nelle contrattazioni after hours arrivano a perdere fino al 9%. Nel mirino il nuovo panino Quarter Pounders di McDonald's che non sarà temporaneamente disponibile in alcuni stati americani. Attualmente sono stati registrati 49 casi di escherichia coli in 10 stati diversi: Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin e Wyoming.

Il Cdc ha riferito che il decesso è stato segnalato in una persona anziana in Colorado, mentre un bambino è stato ricoverato in ospedale con gravi complicazioni renali.

Non si sa ancora quale ingrediente specifico del McDonald's Quarter Pounder sia stato contaminato. Secondo l'agenzia sanitaria, il primo caso di Escherichia coli è stato registrato il 27 settembre, mentre il caso più recente si è verificato l'11 ottobre. Tuttavia, il Cdc ha spiegato che normalmente ci vogliono dalle tre alle quattro settimane per determinare se un singolo caso fa parte dell'epidemia o se il numero effettivo di persone colpite sia più alto.

Nel tentativo di determinare quali ingredienti potrebbero esserne la causa, McDonald's ha segnalato al Cdc di aver ritirato dai negozi degli Stati interessati le cipolle affettate e le polpette di manzo utilizzate per i Quarter Pounder. Una dichiarazione della catena di fast food ha affermato che «i primi risultati dell'indagine indicano che un sottoinsieme di malattie potrebbe essere collegato alle cipolle a fettine utilizzate nel Quarter Pounder e provenienti da un unico fornitore che serve tre centri di distribuzione. Continueremo a collaborare con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e ci impegniamo a fornire aggiornamenti tempestivi mentre ripristiniamo il nostro menu completo».

Escherichia coli

I batteri escherichia coli si trovano normalmente nell'intestino sia degli esseri umani che degli animali, e la maggior parte dei ceppi sono innocui o causano un breve periodo di diarrea. Alcuni ceppi sono in grado di produrre sintomi più estremi come crampi allo stomaco e vomito. I modi più comuni per contrarre il batterio escherichia coli sono attraverso il consumo di cibo contaminato, come carne macinata o latte non pastorizzato, bevendo acqua contaminata o attraverso il contatto personale con altri individui infetti. Una persona infetta solitamente nota i sintomi tra tre e quattro giorni dopo essere stata esposta ai batteri, ma è possibile riscontrare segni di infezione un giorno dopo l'esposizione e fino a una settimana. Mentre la maggior parte degli adulti che ricevono un'infezione guarisce entro una settimana, i bambini e gli anziani possono sviluppare una forma di insufficienza renale pericolosa per la vita chiamata sindrome emolitico-uremica.