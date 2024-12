Bill Clinton ricoverato

Washington - L'ex presidente americano Bill Clinton, 78 anni, è stato ricoverato in ospedale in seguito ad una febbre alta. Clinton è in osservazione al Georgetown University Medical center, di Washington, in via precauzionale: la situazione non è preoccupante.

"Sta bene", riferiscono alcuni collaboratori di Clinton alla Cnn. "È di buon umore" ha specificato Angel Urena, vice portavoce dell’ex presidente. Non è stata diffusa la causa della febbre alta, ma le condizioni fisiche di Clinton sono da tenere sotto controllo. L’età e il fatto che negli ultimi 20 anni ha subito una serie di interventi (nel 2004 un quadruplo bypass, nel 2005 un problema a un polmone, nel 2010 due stent coronari) hanno probabilmente fatto ritenere ai medici che fosse meglio monitorarlo da vicino. Nel 2021 è stato ricoverato sei giorni a Los Angeles per un’infezione urologica.