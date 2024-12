È morta Marisa Paredes, musa di Almodovar

Madrid - Il cinema piange la scomparsa di Marisa Paredes, musa del regista spagnolo Pedro Almodóvar. L’attrice è morta a Madrid all’età di 78 anni, secondo quanto comunicato dall’Accademia del Cinema spagnola, di cui era presidente. Paredes è stata un’attrice versatile e impegnata, che ha lavorato nel cinema, nel teatro e nella televisione con grandi nomi dello schermo e del palcoscenico, e che ha dedicato la sua vita alla promozione e alla difesa dei professionisti del cinema, come ha dimostrato come presidente dell’Accademia del Cinema. Nel 2003, alla guida di questa istituzione, durante il suo discorso alla cerimonia di premiazione dei Goya, Paredes ha dichiarato: «Non dobbiamo avere paura della cultura o dello spettacolo, nè della libertà di espressione, tanto meno della satira o dell’umorismo. Dobbiamo avere paura dell’ignoranza e del dogmatismo. Bisogna avere paura della guerra».

Queste parole riflettono l’impegno che ha sempre avuto nel difendere la sua professione e il suo settore, e il suo impegno sociale, perché il suo periodo di presidenza dell’Accademia ha coinciso con le mobilitazioni dei cittadini contro la guerra in Iraq. Nel corso di una carriera di oltre sei decenni, ha lavorato con registi come Pedro Almodóvar, Jaime Chávarri e Agustí Villaronga, aggiudicandosi diversi premi tra cui il Premio Nazionale del Cinema (1996), la Medaglia d’Oro al Merito delle Belle Arti (2007) e il Goya d’Onore (2018). È stata presidente dell’Accademia del Cinema tra il 2000 e il 2003, l’anno del gala «No alla guerra in Iraq», e ha espresso il suo impegno politico fino all’ultimo momento, partecipando e leggendo il manifesto del 30 novembre a una manifestazione a Madrid per il cessate il fuoco a Gaza.

«E' stata una notizia del tutto inaspettata, è come se mi fossi svegliato da un brutto sogno (...) Faccio fatica ad assimilare il fatto che Marisa sia morta», ha detto Almodóvar apprendendo la notizia mentre è a Parigi, dove sta promuovendo il suo ultimo film, 'La stanza accanto'. Marisa era «parte integrante» della sua vita, ha aggiunto.