È morto a 37 anni l’attore spagnolo José de la Torre

È morto ieri a soli 37 anni l’attore spagnolo José de la Torre, noto al pubblico nostrano per la serie Netflix Toy Boy, nella quale interpretava Ivan. Il decesso, si apprende, è stato causato da una malattia diagnosticata solo pochi mesi fa.

Nato a Montilla il 20 aprile 1987, José Antonio de la Torre Delgado (questo il suo nome completo) aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo aver completato la Scuola d’Arte Drammatica (ESAD) di Malaga, frequentata per coronare il sogno della recitazione che cullava fin da bambino.

Impegnato a teatro per diversi anni, è diventato famoso in patria per la partecipazione ad un videoclip della cantante Nena Daconte. Ha poi preso parte ad alcuni show televisivi molto amati in Spagna, come Servir y proteger, Vis a vis – L’Oasis e più di recente Amar en tiempos revueltos (Amare per sempre). Due anni fa era arrivato invece il ruolo con il quale lo ha conosciuto il pubblico nostrano, quello dello spogliarellista Ivan in Toy Boy.