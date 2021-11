Corea del Nord:, Kim Jong-un vieta giacche di pelle,può indossarle solo lui

Corea del Nord - Solo il dittatore può indossare le giacche di pelle. E nessun altro.

Vietato indossare giacche di pelle in Corea del Nord. A rendere noto il nuovo singolare divieto che sarebbe in vigore nel Paese è Radio Free Asia, citata dal Daily Mail. Questa volta la limitazione imposta dal regime di Kim Jong-un avrebbe una motivazione particolarmente singolare. Il trench di pelle, infatti, è un capo tipico del dittatore coreano diventato popolare da prima tra le fasce più abbienti, per poi diffondersi anche in versioni contraffatte, in pelle sintetica, tra tutta la popolazione. Da qui il divieto.

Secondo la polizia coreana, “indossare abiti progettati per assomigliare a quelli del leader supremo” è una "tendenza impura per sfidare l'autorità della più alta dignità".