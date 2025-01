E’ morta Marianne Faithfull, fu compagna di Mick Jagger

Londra - È morta la cantante e attrice Marianne Faithfull. A riportare la notizia, data dal suo portavoce, è la Bbc. Aveva 78 anni. "E' con profonda tristezza che annunciamo la morte della cantante, cantautrice e attrice Marianne Faithfull", si legge in un comunicato, "Marianne si è spenta serenamente oggi a Londra, in compagnia della sua amorevole famiglia. Ci mancherà moltissimo". Protagonista della 'swinging London', scoperta a una festa dal manager dei Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, raggiunse la fama nel 1964 con la canzone "As tears go by". Tra alti e bassi, è stata la compagna e musa di Mick Jagger dal 1964 al 1970.