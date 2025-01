Elisabetta Belloni nuova consigliera diplomatica di Ursula von der Leyen

Bruxelles - L'ex direttrice del Dis, Elisabetta Belloni è stata nominata Chief Diplomatic Adviser - di fatto consigliere diplomatico - della presidente della Commissione Ursula von der Leyen nell'ambito del servizio di consulenza di Palazzo Berlaymont denominato Idea, e nato con l'obiettivo di fornire alle policy comunitarie «idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali''. Il servizio Idea fa direttamente capo a von der Leyen. Belloni avrà presso l'esecutivo Ue un contratto iniziale di due anni, rinnovabile, per un massimo di 220 giorni di lavoro all'anno. Un team ad hoc supporterà l'attività di Belloni nell'ambito del servizio di consulenza Idea e in collaborazione con il Segretariato Generale della Commissione.

«Lunedì o martedì sarò a Bruxelles per definire i dettagli della mia nomina a consigliere diplomatico della presidente della Commissione europea». Elisabetta Belloni, direttrice del Dis fino allo scorso 15 gennaio, conferma così all'Adnkronos il suo nuovo incarico, dopo che al collegio dei commissari è passata la proposta di Ursula von der Leyen di nominarla sua «Chief diplomatic adviser». «Non ho ancora firmato, ma certamente ho dato la mia disponibilità», precisa l'ambasciatrice, ex segretario generale della Farnesina.