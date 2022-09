Elisabetta, confermata la data del funerale da Buckingham Palace

Funerale di Elisabetta il 19, la conferma di Buckingham Palace

La sovrana del Regno Unito è morta giovedì 8 Settembre a 96 anni, suscitando un'ondata di commozione nel Paese. Da Papa Francesco a Biden, i leader della Terra hanno reso omaggio alla monarca che ha regnato per sett'antanni. Mattarella: "Gli italiani piangono amata sovrana di un Paese amico"

Tra nove giorni la cerimonia a Westminster Abbey: prima la camera ardente, che resterà aperta al pubblico per 4 giorni

La data delle esequie, che si terranno a Westminster Abbey è stata annunciata come prevedeva il protocollo e sarà lunedì 19 settembre, ovvero una dieci di giorni dopo la morte. Il Guardian dàva come più probabile lunedì 19 (in Gran Bretagna sarà comunque un festivo).

Questa mattina alle 10 di Londra, le 11 in Italia, Carlo è stato ufficialmente proclamato re, meno di 48 ore dopo la morte di sua madre la regina Elisabetta II.

Il primo discorso di re Carlo III ieri è piaciuto molto ai media. "May flights of angels sing thee to thy rest", "Possa il canto degli angeli vegliare sul tuo riposo". Il nuovo discorso, il primo dopo la proclamazione ricalca quello alla nazione del giorno precedente con l'omaggio alla moglie Camilla e la promessa di "seguire l'esempio dell'amata madre".

Il funerale della Regina Elisabetta II si svolgerà il 19 settembre a Westminster Abbey. La data è stata confermata da Buckingham Palace.

Buckingham Palace conferma: i funerali della regina saranno lunedì 19 settembre. La data è ora ufficiale.

Elisabetta II resterà nella camera ardente per quattro giorni prima del funerale. Mercoledì prossimo il feretro verrà trasportato a Westminster Hall, dove sarà poggiato su una piattaforma rialzata. La bara sarà avvolta nello Stendardo Reale, la bandiera usata da Elisabetta nella sua veste di sovrano, sarà sormontato dalla corona, dal globo e dallo scettro. Il pubblico potrà quindi sfilare per renderle omaggio. La camera ardente vi fu allestita l'ultima volta per la regina madre nel 2002, quando più di 200mila persone vennero a renderle omaggio.

Domani la bara con la regina a Edimburgo, da martedì a Londra

Il feretro della regina Elisabetta II verrà portato domani dal castello di Balmoral al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. Il viaggio di 6 ore avverrà su un carro funebre che attraverserà le contee fino alla capitale della Scozia. Da lì, in aereo, martedì pomeriggio verrà portato a Londra. Sono le disposizioni annunciate da Buckingham Palace.