Crisi idrica a Ragusa, ma è possibile che siamo senza acqua?

Ragusa - Gentile Ragusanews,

Ma è possibile che la zona pianetti siamo continuamente senza acqua?

Ma è possibile che in piena estate, ad agosto, la gente tra cui anziani e bambini e gente che lavora debbano rimanere giorni e giorni senza acqua? Con un servizio di iblea acque pessimo!

Autobotti che non arrivano, chiamati e richiamati che anche per nulla saltano gli appuntamenti.... è una situazione che ha del surreale! Ma in che città viviamo? Ma il sindaco si occupa di questa emergenza?

Considerato che la crisi idrica riguarda solo una porzione di città il sindaco dovrebbe adoperarsi a cercare di risolvere il problema dato che tutti paghiamo le tasse e dato che tutti siamo eguali cittadini di una città! So che nemmeno calcolerete questa mail ma è lo sfogo di una mamma con due bimbi piccoli di 4 e 2 anni che in pieno Agosto con una situazione che va avanti così da più di un mese rimane ogni due giorni senza acqua, senza la possibilità di garantire il corretto igiene ai propri figli con un estate rovente con 40 gradi al giorno. Fate qualcosa per favore. Non fate in modo che la gente disprezzi la propria città. Questa è una mail inviata al comune...noi della zona Pianetti Bruscè non ce la facciamo più..continuiamo a rimanere senza acqua per giorni, ad elemosinare autobotti, per non parlare del loro servizio. Se una persona di cui hanno contatto non risponde perche al lavoro saltano il condominio lasciando altre 9 famiglie senza acqua. Siamo al limite della tollerabilità in una società evoluta...e non si tratta di crisi idrica perché la gente che l'acqua ce l'ha, continua ad innaffiare, a fare sprechi, lavare porticati, macchine ecc ....e noi cittadini di una città come loro elemosiniamo l'acqua per farci una doccia.

Vi sembra normale? Tutti sono in ferie, a farsi le vacanze e chi lavora e sta in città deve patire tutto ciò. Per favore aiutateci a portare a galla un problema così gravoso. Grazie.