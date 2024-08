Multa ingiustificata a Marina di Modica

Modica - Alla cortese attenzione della Redazione,

Mi chiamo Gabriele Bellia sono un turista milanese in vacanza a Marina di Modica e desidero portare alla vostra attenzione un episodio che ritengo ingiusto e rappresentativo di un problema più ampio che affligge la nostra località turistica. Il giorno 6 agosto, come documenti in allegato , ho parcheggiato la mia auto in uno degli stalli a pagamento a Marina di Modica. Ho subito attivato l'applicazione per il pagamento del parcheggio, e la sosta risultava ufficialmente iniziata alle 12:29. Tuttavia, con mio grande stupore e incredulità, mi sono ritrovato una multa sul parabrezza emessa con lo stesso orario: 12:29. Non riesco a comprendere come sia possibile ricevere una multa nell’esatto momento in cui ho avviato il pagamento, senza nemmeno avere il tempo materiale di completare l’operazione. Questo episodio ha suscitato in me una forte sensazione di ingiustizia.

Sono consapevole che la carenza di parcheggi a Marina di Modica rappresenta una sfida quotidiana sia per i residenti che per i turisti. Tuttavia, un sistema di controllo così punitivo e immediato sembra più finalizzato a generare introiti attraverso le multe che a regolare correttamente la sosta dei veicoli. Chiedo cortesemente al Comune di Modica di verificare con urgenza la mia situazione e di rivedere le procedure di emissione delle multe, affinché casi simili non si ripetano. Sono sicuro che molti altri visitatori abbiano vissuto esperienze simili e che una revisione delle attuali pratiche possa portare a un miglioramento significativo della qualità del soggiorno a Marina di Modica. Confido che questa mia segnalazione possa essere pubblicata sul vostro giornale per sensibilizzare le autorità competenti e l’opinione pubblica su un problema che rischia di compromettere la reputazione della nostra amata località turistica.

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrete dedicare a questa mia lettera.

Cordiali saluti,

Gabriele Bellia