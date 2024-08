Sul solito incendio di Scicli

Scicli - Buonasera Ragusanews,

Vi contatto in merito all'incendio che ha interessato Scicli nei giorni scorsi, nella zona sotto al cimitero. Anche quest'anno, come ogni anno, il solito incendio è stato appiccato. Anche quest'anno, come ogni anno, il lavoro di poveri cittadini che sacrificano il loro tempo curando la propria terra viene devastato dalle fiamme, oltretutto mettendo a rischio le persone che in quella zona abitano. Anche quest' anno, come ogni anno, vigili del fuoco e polizia sanno che in questo periodo, in quella zona, partirà l'incendio che ormai, quasi amorevolmente, accompagna gli abitanti del luogo. In una vita fatta di incertezze, il nostro amato incendio rappresenta un punto saldo, qualcosa che siamo sicuri avverrà (fintanto che verrà amorevolmente appiccato). Anche quest'anno, come ogni anno, l'incendio parte dallo stesso terreno abbandonato, nelle stesse modalità, nello stesso periodo.

Incredibile ma vero solo nei giorni in cui il vento spira verso nord. Sembrerebbe un miracolo, invece è tutto vero e i miracoli non c'entrano proprio niente. Certo, ai più sprovveduti potrebbe sembrare il risultato di mesi di siccità che hanno colpito la nostra zona, cosa che certamente ha contribuito ad alimentare il disastro, ma che da solo non può essere la causa di un evento così stranamente ciclico come appare invece d'essere. Penso di parlare non solo a nome mio, ma di tutti quelli che in quella zona hanno interessi economici o che in quella zona vivono.

Siamo stanchi di questa situazione, siamo stanchi di vedere i nostri sacrifici in fiamme, solo perché qualcuno ritiene normale appiccare incendi, perché cosciente che la passerà liscia. Anche quest'anno, come tutti gli anni, è sempre la solita storia.