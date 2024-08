Mangia's acquisisce il Kamarina Resort? Non è vero

Ragusa - In nome, per conto e nell’interesse, della “Kamarina Resort” s.r.l., corrente in Ragusa, Viale Kamarina snc (c.f.: 02083520847), in persona del suo legale rappresentante, nella qualità di società proprietaria del complesso turistico denominato “Kamarina Resort”, nonché nell’interesse della “Gestur” S.r.l., con sede in Ragusa, viale Kamarina snc (P.i.: 03812420820), in qualità di società titolare della gestione del predetto complesso turistico- alberghiero, con la presente invito e diffido la testata giornalistica in indirizzo a rimuovere dal proprio sito l’articolo in oggetto, previa pubblicazione di apposita rettifica.

L’acquisizione societaria di cui Voi date notizia ha ad oggetto la struttura alberghiera gestita fino a qualche tempo fa dal “Club Méditerranée” e denominata “Club Med Kamarina”, distante circa 1,5 Km dal Kamarina Resort, nel cui interesse scrivo.

La vostra pubblicazione errata ha diffuso la notizia secondo la quale il Kamarina Resort è stato oggetto di acquisizione da parte di società che “rilevano asset deteriorati”, definendo la struttura alberghiera quale “nobile decaduto da rivalutare” e tanto è bastato a causare notevoli danni all’immagine del complesso turistico e delle società da me assistite Ed invero, la notizia ha generato in periodo di altissima stagione sgomento tra i partner commerciali che si occupano della vendita dei pacchetti turistici, i quali hanno letteralmente preso d’assalto i centralini del Kamarina Resort chiedendo spiegazioni e taluno ha anche chiesto di annullare le prenotazioni. Si aggiunga che parte del personale addetto all’amministrazione è tutt’ora stornato a gestire le numerose richieste da parte dei vari tour operator, tralasciando il lavoro di ordinaria gestione. Non credo sia necessario proseguire con l’elencazione dei numerosi danni, allo stato in corso di quantificazione, cagionati dalla negligenza della testata giornalistica in indirizzo nel verificare la veridicità della notizia da divulgare. Oltre alla rettifica, si chiede l’immediata rimozione dell’articolo, con eventuale sostituzione di altro articolo corretto, poiché digitando su qualsiasi motore di ricerca le parole “Kamarina Resort” tra i primi risultati si manifesta la pubblicazione che associa il nome del “Kamarina Resort” all’acquisizione societaria da Voi citata.

Corre l’obbligo avvisarVi che, in mancanza di Vs. immediato riscontro, saremo costretti a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria l’emissione di un provvedimento d’urgenza volto a tutelare l’immagine aziendale, fatta salva ovviamente ogni azione volta ad ottenere il giusto ristoro del danni subiti.

Avv. Edoardo Bonasera

Nota di Ragusanews: L'errata notizia è dovuta a un comunicato del gruppo Mangia's dove erroneamente era stato indicato il Kamarina Resort in luogo del Club Med Kamarina.