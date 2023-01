Il cavallino sequestrato in un angusto recinto in centro ad Acate

Acate - Vorrei segnalare alla vostra redazione che ad Acate, all'interno di un piccolo cortile in pieno centro cittadino viene tenuto un cavallino. Secondo voi è normale una situazione del genere nel 2023 oppure certe cose sono considerate normali solo nella cittadina di Acate? Povero animale che avrebbe bisogno di vivere in campagna. Spero che venga tutelato e salvaguardato.

Fate qualcosa se potete per questo povero animaletto