Gli incontri ravvicinati del terzo tipo coi topi in via Paestum a Ragusa

Ragusa - Salve,

sono un residente nei pressi di via Paestum a Ragusa. Una voce per la nostra salute. Oltre alla mancata scerbatura dei marciapeidi avviso e consiglio una derattizzazione del quartiere. Ormai camminando per strada si fanno incontri ravvicinati del terzo tipo, scherzandoci sopra, ma la situazione sta peggiorando soprattutto con questo caldo dove i topi di fogna escono e vanno ovunque. Allego una foto fatta proprio ieri nei pressi della piazzetta antistante al passagialivello di via Paestum oltre ad aver già eliminato ben 5 topi dal mio garage, prosegue il passeggio a tutte le ore di ratti.

Cortesemente a chi di dovere provvedete ad una buona disinfestazione onde evitare la sporcizia di ogni genere e le malattie portatrici che questi animali hanno che sono pericolose per la nostra salute.

Grazie,

un vostro lettore