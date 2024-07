La visita medica a Napoli, l'Etna in eruzione e il nostro mancato volo

Modica - Gentile direttore buonasera,

ci presentiamo, siamo Gianluca Rendo e Adelina Tirella, le vogliamo scrivere la nostra bruttissima esperienza successa all'aeroporto di Catania e saremo grati se lei lo pubblicasse.

Giorno 23 Luglio 2024 alle 8.24 la compagnia Ryanair doveva accompagnarci a Napoli (da premettere che per noi non è un viaggio di vacanza ma per motivi di salute, in quanto avevamo una visita in ospedale proprio giorno 24 luglio alle ore 9).

Inizio a raccontare che l'aereo era già con un'ora di ritardo quindi anziché partire alle 8.23 abbiamo fatto l'imbarco alle 8.40 circa.

Ci sistemiamo, pensiamo che l'aereo stesse per partire ma il comandante ci comunica che non possiamo più partire per l'eruzione dell'Etna, quindi siamo scesi e in pochi minuti ci hanno riprogrammato un aereo per le 20 e qui tutto ok.

Dopo circa 50 minuti arriva un SMS in cui la Ryanair ci informa che l'aereo è stato dirottato a Trapani e quindi stavano provvedendo con degli autobus per accompagnarci.

Dopo circa due ore partiamo per Trapani (120 persone), dopo 4 lunghissime ore arriviamo in aeroporto e ci dicono che l'aereo era già partito con pochissime persone, si sono giustificati dicendo che Catania non ha avvisato Trapani del nostro arrivo (non so la verità su tutto ciò).

Dopo tutto non sapevano cosa fare di noi. Dopo aver contattato la Ryanair ci hanno dato due opzioni, la prima un aereo per Napoli senza orario, poteva essere anche in mattinata, e l'altra andare a Roma, alloggiare lì e poi raggiungere Napoli con un treno. Capisce bene che per noi tutto ciò non è stato possibile perché la visita sarebbe comunque saltata. Siamo ritornati a Catania con un altro autobus facendo ritorno a casa dopo 18 ore perdendo tutto, soldi e soprattutto la visita importantissima.

Siamo veramente amareggiati dell'organizzazione dell'aeroporto di Catania e della Ryanair per non averci aiutato.

Luca e Adelina.