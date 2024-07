Non basta il motocross a Costa di Carro, pure i fuochi d'artificio abusivi!

Scicli - Buongiorno Ragusanews,

credevo che vedere le moto da cross correre senza nessun rispetto nel parco di Costa di Carro a Sampieri fosse già abbastanza, ma no!

Alla mancanza di rispetto nei confronti della natura non c'è fine. Vuoi mettere dei bei fuochi d'artificio in una notte calda d'estate, negli scogli, tra le palme nane, i leprotti, i ricci, le istrici, i gufi, i pipistrelli, il rischio di un incendio! Vuoi mettere? Senza contare le persone che magari l'indomani devono anche andare a lavorare. Passa la festa, la musica, ma i fuochi d'artificio è troppo...