La mia vacanza in Sicilia con una Panda a noleggio a 169 euro al giorno

Ferrara - Buongiorno,

vi scrivo per raccontarvi una cosa che mi è successa dovendo programmare la mia vacanza in Sicilia nel mese di agosto. Sarò tra Ragusa, Noto e Siracusa per dieci giorni di ferie e atterrerò, se tutto va bene, a Catania. Ho prenotato una macchina, una utilitaria, per spostarmi dall'aeroporto alla provincia di Ragusa e con grande sopresa ho scoperto che il costo di una Panda è di 169 euro al giorno, il che significa che pagherò in pratica 1700 euro per il noleggio.

So bene che dopo il Covid, e con la crisi nella produzione della componentistica dei microchip, il mondo dell'auto nuova è cambiato e ci sono ritardi anche di nove mesi nella consegna delle macchina da immatricolare. Vi pongo però una domanda: pensate di essere una destinazione turistica competititva? Pensate che se non fosse per l'affetto e il grande amore che una ha per la Sicilia, potrebbe essere sostenibile una vacanza in cui il costo dell'auto a noleggio incide in questa misura?

Nel mese di agosto sarò nella vostra splendida Ragusa e Marina di Ragusa, ma sappiate, che ci vuole davvero tanto amore per scegliere, ancora, di venire in Sicilia.