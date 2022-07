Ragusa - Gentile direzione di RagusaNews,

Ho letto l'assurda richiesta fatta da un noleggio auto ad una persona che avrebbe intenzione di soggiornare in Sicilia, tra Ragusa e Siracusa. Semmai avrete possibilità di rintracciare la persona, La prego far sapere che per il suo soggiorno potrà avere dal sottoscritto la mia auto senza nulla chiedere in cambio.

Grazie mille per l'attenzione

L. Guglielmetti