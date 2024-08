Mio marito con accento milanese, a Ragusa ci costa tutto di più

Ragusa - Il turismo Ibleo: bello, ma non torno.

Buongiorno Ragusanews, vi pongo alla vostra attenzione quanto accaduto ieri sera e qualche mia riflessione sul turismo locale. Perchè il turismo nel ragusano non decolla?

I motivi sono molti (assenza di strutture ricettive, carenza di voli, pochi servizi, molti rifiuti) ma il problema più grosso è la mentalità.

Premetto che sono ragusana, ma vivo a Milano e mio marito parla milanese. Ogni estate veniamo qui in vacanza e molti ospiti ci vengono a trovare molti amici.

Per fargli scoprire le bellezze iblee, non può mancare la passeggiata a Scicli per un gelato, uno stop a Modica per prendere il famoso cioccolato e, naturalmente, una cena a Ibla, un gioiello che splende di notte.

Con la ZTL per arrivare in tempo al ristorante prendiamo il taxi, ma mio marito si mette davanti e indica la destinazione.

Quale errore…la parlata milanese ingolosisce l’autista e la corsa eèdi 30 euro ad andare e 30 euro a tornare in 8 con un Van.

Mi stupisco e chiedo come mai cosi tanto, lo scorso anno si pagava 10-15 euro al massimo.

"No, Signora, quelle sono le tariffe di 4-5 anni fa, adesso il taxi costa 20 euro e il minivan 30, può verificare anche sul sito del Comune".

Mio marito mi guarda per stoppare sul nascere la mia vis polemica, paga per non rovinare la serata agli ospiti, ormai è abituato a questi episodi.

Per curiosità controllo la mattina le tariffe sul sito del Comune di Ragusa (delibera 45/2024). La corsa è 15 euro con maggiorazione del 10% per il minivan (totale 16.50 euro), dopo le 22 (ritorno) ulteriore maggiorazione del 25% (20,62 euro).

Anche un milanese si accorge che 60 euro per 20 minuti di corsa cittadina sono esagerati.

Morale, i turisti si sentono fregati e questa sensazione caratterizza l’esperienza della serata e il ricordo. Nel marketing insegnano che per superare una recensione negativa, ne servono 10 positive: ecco perchè il turismo stenta a decollare.

Non bastano le bellezze del luogo e qualche illuminato che tenta di fare turismo.

Bisogna smettere di vedere lo straniero come la preda da predare: capiscono, non polemizzano, pagano, ma poi non tornano e lasciano la loro recensione, non scritta ma di passaporola!

Monia