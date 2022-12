Modica, il nostro affettuoso ricordo dell'ingegnere Giuseppe Calabrese

Modica - Caro Peppe,

adesso che hai intrapreso un altro cammino, ci piace ricordarti in calzoncini corti e quel sorriso candido da adolescente col quale ti abbiamo conosciuto in IV ginnasio.

Poi cinque gli anni di crescita e maturazione trascorsi insieme...

Nessun cruccio, adesso, né alcun tormento. Amiamo pensarti sereno, come meriti, ormai.

I tuoi compagni di Liceo

Piero Agosta

M. Gabriella Allibrio

M. Antonietta Basile

Giuseppe Caccamo

Anna Caschetto

Rita Covato

Roberta Melfi

Rosa Pacetto

Luigi Piccione

Rodolfo Pisani

Maria Ragusa

Claudia Sudano

Vincenzo Terranova

Pippo Papaleo