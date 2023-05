Quei quattro posti a sedere a ostetricia e ginecologia a Ragusa

Ragusa - Salve direttore,

Ho una segnalazione da fare in merito alla funzionalità e cordialita del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di rRgusa.

Proprio quello al primo piano padiglione B.

Proprio quello che è frequentato da persone in gravidanza e ci sono quattro posti a sedere.

Proprio quello i cui tempi di attesa vanno oltre le tre ore.

Vorrei essere chiaro, è quello dove prendi il numeretto e vedi gente che arriva dopo e che passa prima, forse perchè seguita da qualcuno che lavora lì. Comunque credo che il posto lo abbiate capito.

Ecco vi inviterei a passare una mattina in incognito davanti quella porta per vedere il disagio delle gestanti e le lamentele durante l'attesa e soprattutto all'uscita che avviene con una certa rapidità, quasi come una fuga.

Non sto a dire cose inventate.

Scegliete un giorno, andate, oppure chiedete a chi c'e già passato.

Mi raccomando, non sbagliatevi con quegli altri due ambulatori che si trovano ai lati, quelli che fanno sì che in mezzo corridoio ci siano un centinaio di persone in attesa.

Altro che covid e ambienti sterili.

A proposito, vi consiglio di guardare il tetto e notare come parte di esso sia diventato fradicio e di come il posto sia stato messo in sicurezza.

Grazie