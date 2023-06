Ragusa, il nostro incubo con le auto che cappottano in contrada Pozzillo

Ragusa - Buongiorno mi chiamo Francesco e abito a Ragusa in via dei Tulipani, in contrada Pozzillo a Ragusa.

Vorrei mettervi a conoscenza di un incidente avvenuto qualche mattina fa all'uscita del villaggio. Questa è la situazione che viviamo con paura tutti i giorni quando usciamo da casa, a causa della mancanza di pulizia dei bordi strada, mancanza di specchi visivi, alta velocità di chi percorre la strada provinciale e per via della mancanza di uno svincolo per l'ingresso nel villaggio.

Ringrazio per l'attenzione ricevuta e spero che tramite Voi di Ragusanews qualcuno faccia qualcosa. Grazie.

Francesco.