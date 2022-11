Scicli, lezioni di galateo per camerieri

Scicli - Gentile redazione,

sono stato a Scicli per una piacevolissima pizza, davvero buona e con un servizio attento e delizioso. La mia serata sciclitana è stata "viziata" da un piccolo incidente che denota come nel settore dell'accoglienza ci sia ancora un po' di strada da fare.

Complice il mio attardarmi al tavolo, e la distrazione dei camerieri (è normale che in una serata di caos accada), ho occupato il coperto quando il mio tavolo sarebbe servito per il cosiddetto "secondo turno". Avrei gradito che qualcuno mi chiedesse se desideravo concludere con un dolce, un caffè o un amaro, ma sono stato ignorato per la seconda parte della cena fino alla richiesta imbarazzata di un cameriere, che mi ha chiesto di liberare il tavolo.

Evidentemente nessuno ha spiegato al giovane lavoratore che quando serve liberare un coperto si chiede prima se il cliente desidera altro prima di andare via pagando il conto. Scrivo con comprensione e tenerezza, sperando che il livello della professionalità di chi si occupa di accoglienza migliori.

Grazie dell'attenzione.