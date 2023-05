Strisce blu a Ragusa, i miei 2 minuti di trasgressione, e la multina

Ragusa - Salve,

vorrei comunicare a voi quello che mi è accaduto ieri... Posteggio nei parcheggi blu di Via Carducci, espongo il relativo tagliandino con scadenza alle 10:21 e mi allontano per sbrigare i miei impegni. Ritorno alle 10:23 e trovo l'operatore che mi sta già facendo la "multina" e quando gli ho fatto notare che erano trascorsi solamente 2 minuti di orologio mi risponde in maniera quasi scocciata che quella che stava facendo non era una multa...

Facendo il punto della situazione sono consapevole di aver "tardato" 2 minuti... ma vorrei rendere noto il famoso buon senso tanto declamato. Per concludere vi comunico che 2 minuti di ritardo vi costeranno € 0,20...

Grazie dell'ospitalità