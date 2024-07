Tamburelli in spiaggia, l'incubo dei bagnanti a Marina di Modica

Modica - Buongiorno,

vorrei sapere se il Comune di Modica abbia emanato ordinanza volta a regolare/vietare i giochi di pallone e tamburelli sulla battigia della spiaggia di Marina di Modica. Soprattutto durante il pomeriggio, gruppi di ragazzi giocano a pallone fino a tardi sulla battigia rendendo impossibile ogni passeggiata o momento di relax davanti al mare.

Da anni ormai ho notato che non c'è nessuno che si occupi di tale questione, nessun agente comunale presente in spiaggia che faccia rispettare l'utilizzo delle zone dedicate ai giochi. I giochi praticati sono abbastanza violenti, calci tirati con forza su palloni che se colpiscono il viso possono far male o rompere gli occhiali. Credo sia un diritto godersi la vacanza senza rischiare incidenti. Spesso, inoltre, i ragazzi che giocano non hanno alcun rispetto per i "passanti" e insultano reagendo alle richieste di interrompere il gioco quando si passa davanti.

Potreste prendere un qualche provvedimento definitivo? Grazie in anticipo per la vostra attenzione.

Cordialemente Simona Canzonieri