Alessia Marcuzzi: Nonna Mela spegne 99 candeline

Alessia Marcuzzi finalmente sorride felice: è fuori a pranzo per un’occasione davvero speciale. La conduttrice 49enne ha festeggiato i 99 anni dell’amata nonna Mela. Insieme a lei ci sono sua madre, Antonella, e le sue zie, tutte figlie della donna a cui è sempre stata molto affezionata.

Alessia Marcuzzi festeggia i 99 anni di nonna Mela, che anche il pubblico che la segue ha imparato a conoscerla, perchè spesso protagonista delle sue storie social.

La nota conduttrice tv, da poco separata dal marito Paolo Calabresi Marconi, si è concessa un pomeriggio con le sue donne. Insieme alla madre Antonella e alle zie ha festeggiato in una location con vista sulla città eterna la nonna. Davanti a una bella torta la nonna Mela, sempre fine ed elegante con il suo immancbile filo di perle, ha spento la candelina e ha regalato abbracci e baci alla nipote emozionata e felice.



“Ti amiamo tanto”

Alessia Marcuzzi, 50 anni tra pochi giorni, ha esordito nelle Storie Instagram dicendo: “Oggi è il compleanno della ‘Queen’ indiscussa e assoluta che non sei tu mamma, ma è nonna Mela. Che bella! Con tutte le sue figlie: zia Mery, zia Franca e mamma”.

La conduttrice tv ha filmato il simpatico quadretto familiare mostrando il ristorante con vista pazzesca dove si sono ritrovate le donne a festeggiare. Poi ha postato le immagini più belle con tanto di bacio e abbraccio e una dedica speciale alla dolce nonnina: “Nonna Mela, 99 anni oggi. E sei sempre il motore di tutto e di tutti. Ti amiamo tanto”.

Alessia Marcuzzi e l’amore per la famiglia

Alessia Marcuzzi come noto, è reduce dalla separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi e nelle ultime settimane si è rifugiata in famiglia tra l’affetto dei figli Mia, avuta da Francesco Facchinetti, e Tommaso, avuto da Simone Inzaghi. Si è buttata a capofitto sul lavoro dedicandosi alla promozione della sua linea di creme e sulla collezione di borse che portano il suo nome, mostrandosi serena e impegnata.

Alessia e la separazione dal marito

Alessia Marcuzzi ha annunciato la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi poche settimane fa. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, ha scritto la conduttrice tv senza specificare i motivi che abbiano portato a questa rottura improvvisa. Hanno trascorso l’estate insieme e solo a fine vacanze è scoppiata la crisi.