Alice Campello, fuori dalla terapia intensiva, posa con figlia Bella

Alice Campello, è fuori dalla terapia intensiva e posa con figlia Bella. Alvaro Morata torna ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute della moglie e della loro piccolina con un nuovo post sui social, “Sono fortunato ad averle con me”

Alice Campello stringe finalmente al petto la sua quarta figlia, Bella, nata lo scorso 8 Gennaio. La moglie di Alvaro Morata dà un segnale, come per dire che il peggio sembra essere passato. È lo stesso marito Alvaro Morata, che già aveva dato notizia del ricovero in terapia intensiva di Alice dopo il parto, a raccontare come stanno le cose

Bella, la quarta figlia di Alvaro Morata e Alice Campello, è nata l’8 gennaio: da allora, la madre non si è più vista sui social e ciò ha preoccupato i fan.

A calmarli, ci ha pensato il calciatore spagnolo: per complicazioni dovute al parto, la moglie si trova ora in terapia intensiva. La coppia composta dall'attaccante della Juventus e calciatore spagnolo Alvaro Morata e dall'influencer Alice Campello ha fin da subito conquistato il cuore degli utenti social, che si sono mano a mano appassionati a questa storia d'amore tanto semplice, quanto genuina. In questi giorni non sono mancati i messaggi dei follower che seguono gli aggiornamenti sulla salute della moglie

“I giorni peggiori” – Alvaro Morata, attaccante ex Juventus e ora all’Atletico Madrid, aveva raccontato il ricovero della moglie Alice Campello in terapia intensiva presso la Clinica Universidad de Navarra a causa di complicazioni post parto (della quarta figlia, la prima femminuccia dopo tre maschietti). Oggi, il sospiro di sollievo: Alice è stata dimessa: “Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita”, dice Morata. Ma il peggio sembra ormai essere alle spalle.

“Sta recuperando con Bella”

- “Alice sta molto meglio e sta recuperando con Bella”, aggiunge Alvaro Morata. “Sto assimilando tutto ciò che è successo. Alice, grazie per darmi ancora una volta una lezione: sei senza alcun dubbio una combattente e un esempio per me. Sono fortunato ad averti con me. Sei il meglio che mi sia capitato nella vita, senza di te non avrebbe alcun senso”.