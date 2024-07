Il premio Oscar Mahershala Ali a Marina di Ragusa

Ragusa - Il premio Oscar Mahershala Ali è stato a cena al Lido Azzurro di Marina di Ragusa. Cinquanta anni, statunitense, Ali ha ricevuto il riconoscimento per i suoi ruoli nelle serie televisive di successo House of Cards - Gli intrighi del potere e Luke Cage. Nel 2016 ha recitato negli acclamati film Il diritto di contare e Moonlight, e per quest'ultimo si è aggiudicato il premio Oscar al miglior attore non protagonista e lo Screen Actors Guild Award. Nel 2018 prende parte a Green Book, che gli vale il Golden Globe per il miglior attore non protagonista, un Premio BAFTA e il secondo Premio Oscar.

Una curiosità. Nato Mahershalalhashbaz Gilmore (Hayward, 1974), il suo nome viene dalla Bibbia, dal Libro di Isaia: in ebraico, significa "rapida preda, pronto bottino" ed è il nome proprio più lungo della Bibbia.