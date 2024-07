Zuckerberg in Sicilia, il ‘patron’ di Facebook a Lipari con due megayacht

Isole Eolie - Mark Zuckerberg, il padre di Facebook e proprietario di Meta è arrivato in Sicilia. I suoi due mega yacht sono stati, infatti, avvistati nelle ultime ore a Lipari. Dopo aver trascorso qualche giorno all’Isola d’Elba prima e sul Golfo di Napoli poi, il patron di Facebook ha raggiunto in questi giorni anche le coste dell’Arcipelago eoliano.

Mark Zuckerberg ha scelto per l’occasione una delle location più esclusive delle Isole Eolie la splendida baia di Valle Muria, di fronte ai suggestivi faraglioni Petra Minalda e Petru Luongu, nel canale tra Lipari e Vulcano.

Mark Zuckerberg è approdato a Lipari con due mega yacht. Il primo è “Launchpad”, la splendida imbarcazione da 118 metri con tanto di eliporto, cinema, un salone di bellezza e un campo da basket a bordo. Con le sue 13 cabine e una suite, il magnifico yacht può ospitare 24 persone e 48 membri dell’equipaggio, ed è stato commissionato ai cantieri olandesi Feadship per l’oligarca russo Potanin. L’affare è poi saltato dopo la guerra in Ucraina e l’imbarcazione di lusso è stato acquistata da Zuckerberg, alla ragguardevole cifra di 300 milioni di dollari per festeggiare i suoi 40 anni. La velocità massima che può raggiungere è di 20 nodi mentre quella di crociera è di 12 nodi e può navigare per 3mila miglia nautiche senza fare scalo.

Il secondo yacht, più piccolo, è “Wingman”, di 66 metri, con elicottero rosso per gli spostamenti e per i divertimenti dei figli, costruito da Damen nel 2014 acquistato di seconda mano dall’imprenditore Gabe Newell per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di dollari. Lo yacht può ospitare fino a 20 membri di equipaggio, può raggiuuna velocità massima di 25 nodi, di crociera di 18 nodi e ha un’autonomia di oltre 3mila miglia marine. Non è la prima volta che Mark Zuckerber si trova in Italia. C’era già stato nel 2012 in occasione della sua luna di miele ed era poi tornato nel 2018. Di recente è stato ospite della nave da crociera Celebrity Ascent, dove si è svolto il sontuoso evento prematrimoniale in vista del matrimonio del magnate indiano Ambani. Ora, mentre dalla costa turisti e i residenti ammirano i due giganteschi yacht, si spera che il patron di Facebook possa scendere anche a terra e visitare l’incantevole isola eoliana.