Anna Falchi ha un nuovo fidanzato, 18 anni più giovane di lei

Roma - Per Anna Falchi sarà un'estate all'insegna dell'amore. Nella vita sentimentale dell'attrice ha fatto il suo ingresso Simone Barbato, lo psicologo 34enne con cui è stata sorpresa a Roma dal settimanale Diva e Donna. Tra i due non mancano gli sguardi di complicità e i baci che si fanno via via più appassionati. Le labbra si sfiorano a più riprese, le dita si intrecciano… è difficile stare lontani.

Anna Falchi e Simone Barbato sono stati sorpresi a cena insieme in un ristorante di Roma. Seduti l'uno davanti all'altra, si guardano intensamente mentre le loro mani si sfiorano. Lasciato il locale si scambiano un bacio bollente e le effusioni tra loro continuano durante la passeggiata nella notte romana. L'attrice ha 52 anni e lo psicologo 34, ma la differenza d'età non mette freno alla loro passione.

Simone Barbato è uno psicologo clinico che ha partecipato di recente a un programma tv. E' anche imprenditore: con alcuni soci ha fondato un'azienda che opera nel settore della psicologia digitale. Non è chiaro da quanto tempo frequenti Anna Falchi, né come i due si siano conosciuti. Quello che appare evidente guardando le foto su Diva e Donna è che tra loro l'intesa è perfetta.

Anna Falchi ha iniziato l'anno in coppia con Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini, con cui era stata paparazzata da Diva e Donna durante lo spettacolo di Teo Mammucari a Roma, e poi mentre si scambiano un bacio focoso in auto. All'epoca aveva archiviato da poco la relazione con Walter Rodinò, esperto di comunicazione a cui era stata legata per circa un anno e mezzo. Da quando ha chiuso con Andrea Ruggieri, suo compagno per 11 anni, sembra che Anna non riesca a trovare la stabilità sentimentale. Simone Barbato sarà quello giusto?