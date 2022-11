All'Eredità è originario di Noto il campione di ieri sera

Durante la puntata di Ieri sera dell’Eredità la fortunata trasmissione pre-serale condotto da Flavio Insinna, ha visto protagonista della seconda ghigliottina, Fabrizio Romano

Seconda ghigliottina per Fabrizio che, però, anche ieri sera, per la seconda volta ha sbagliato la parola. Oggi un altro tentativo

Fabrizio Romano, è di origine di Noto e oggi campione all’Eredità, la trasmissione che anticipa il Tg1 condotta da Flavio Insinna, giunta al 21esimo di messa in onda. Fabrizio 61 anni, ex direttore delle Poste, vive da tempo a Pisa ma non ha dimenticato la sua Noto.

E’ stato lui stesso nella puntata di ieri a svelare le sue origini: alla domanda di Flavio Insinna “sei di origini siciliane, ma di dove”, Fabrizio ha risposto “di Noto, nel siracusano. Un posto bellissimo”. Parole ripetute con convinzione dallo stesso Insinna.

Fabrizio è arrivato al gioco finale con la possibilità di vincere 22.500: le 5 parole da legare tra di loro erano fare, primi, invisibili, aureola e colomba. Fabrizio ha scelto la parola santi, sbagliandola. La parola giusta era, infatti, raggi

Per Flavio Insinna, che dallo scorso 31 ottobre è ritornato di nuovo su Rai1 al timone dell'Eredità, portare un sorriso nelle case è un impegno da prendere seriamente. "L'eredità è un classico e piace a tutti, ma proprio per questo per me è una responsabilità. È la 21esima edizione, non siamo più bambini, siamo ragazzi"