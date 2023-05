Antonella Clerici malata, chiude E' sempre mezzogiorno

Milano - “È sempre mezzogiorno” non è andata in onda lunedì 29 maggio. Il motivo? Antonella Clerici stava male. È stata la conduttrice stessa a comunicarlo ai suoi fan su Instagram. «Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto» ha scritto Antonella nel post. «Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…» ha continuato. La Clerici è poi tornata in onda ieri martedì 30 maggio.

Tuttavia, è probabile che la trasmissione condotta dalla Clerici su Rai Uno "E' sempre mezzogiorno" debba chiudere con una settimana di anticipo.

Il cooking show di Rai1 condotto con successo da Antonella Clerici è previsto che chiuda venerdì 16 giugno, come buona parte delle trasmissioni mattutine della tv pubblica, da Unomattina a Storie Italiane, da Agorà a I Fatti Vostri. Nelle ultime ore, proprio la Clerici avrebbe chiesto di chiudere la stagione sette giorni prima rispetto a quanto programmato. La dirigenza Rai starebbe valutando la situazione, che evidentemente avrebbe ripercussioni organizzative sul palinsesto estivo.