Festival di Sanremo: Carlo Conti chiama anche Gerry Scotti e Jovanotti

Jovanotti e Gerry Scotti. Alla chilometrica lista di co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo (10 i volti annunciati quattro giorni fa) si aggiungono altri due nomi, questa volta pesi massimi. Carlo Conti aveva lasciato intendere che nella serata di debutto del Festival (martedì 11 febbraio) avrebbe potuto essere da solo, «a meno che non riesca a convincere due amici storici». Molti avevano pensato ai due compagni di merende che lo accompagnano da sempre (Pieraccioni e Panariello), ma in realtà il conduttore aveva già in mente altro. Il nome di Jovanotti come superospite lo ha spoilerato lui stesso in diretta al Tg1. Per Jova (disco e tour nei palazzetti in arrivo) non si tratta di un inedito: la prima volta era stato 35 anni fa, l’ultima nel 2022 quando aveva partecipato nel doppio ruolo di ospite e poi di compagno di Gianni Morandi nella serata delle cover.

Il nome di Gerry Scotti invece lo ha tirato fuori Dagospia: «Il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a Sanremo 2025. Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata». Come già in passato Carlo Conti (questo sarà il suo quarto Sanremo) pesca dalla concorrenza: nel 2017 il colpaccio fu tenere in ostaggio per le cinque giornate in riviera Maria De Filippi. Con i due nomi nuovi le serate del Festival sono già «scritte». Nella seconda Conti si farà accompagnare da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Nella terza tocca a Katia Follesa («la brillantezza»), Elettra Lamborghini («l’energia») e Miriam Leone («l’eleganza»). Nella quarta è la volta di Geppi Cucciari e Mahmood. Nella quinta e ultima, con Conti e Alessandro Cattelan — a cui è stato affidato il DopoFestival — ci sarà anche Alessia Marcuzzi.