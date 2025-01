Berlusconi, Villa Grande a Roma non è più in vendita: sarà la sede di rappresentanza di Fininvest

Roma - Villa Grande sull'Appia Antica a Roma, già acquistata da Silvio Berlusconi e poi lasciata in comodato d'uso al regista Franco Zeffirelli, non è più in vendita e sarà la sede di rappresentanza della Fininvest. Lo confermano fonti del gruppo dopo l'anticipazione del Sole 24 Ore, con una decisione che chiarisce diverse ipotesi emerse nelle scorse settimane. Il Biscione stava valutando una cessione con l'intermediazione di Sotheby's (mentre poco prima si era parlato di un possibile acquisto da parte di Pier Silvio Berlusconi), ma alla fine è maturata la decisione di mantenere la proprietà della villa come sede di rappresentanza nella Capitale.

La villa era stata acquistata da Silvio Berlusconi per quasi 4 miioni nel 2001. Poi era stata concessa in comodato d'uso gratuito all'amico Franco Zeffirelli (che l'abitò fino alla morte). La vendita si sarebbe dovuta realizzare attraverso la casa d'aste Sotheby's, partendo da almeno 17 milioni di euro di valutazione stando alle indiscrezioni. Il che avrebbe anche significato una plusvalenza rispetto all'esborso al momento dell'acquisto, anche se nel frattempo è intervenuta la ristrutturazione del 2020.

La sfarzosa residenza romana di Silvio Berlusconi sull'Appla Antica, però, alla fine non sarà venduta e rimarrà alla famiglia, con tutto il corredo di storia e di storie legate all'ultima parte della vita dell'ex premier scomparso a giugno 2023. Villa Grande non seguirà dunque il destino della villa di Lampedusa, acquistata dal fondatore di Fininvest nel 2011 e venduta un anno fa per tre milioni di euro.

La decisione riflette la visione di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, e Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, di consolidare il ruolo simbolico e strategico della residenza. Villa Grande, infatti, non è solo un immobile di pregio ma un luogo emblematico per la famiglia Berlusconi, teatro di incontri significativi e decisioni fondamentali durante la vita di Silvio Berlusconi. Anche i figli minori dell’ex premier, Barbara, Eleonora e Luigi, sembrano condividere questa scelta, che ribadisce il forte legame storico e simbolico tra la famiglia Berlusconi e la città di Roma. Con questa mossa, il Gruppo Fininvest riafferma il valore del proprio patrimonio immobiliare, assegnando a Villa Grande un ruolo istituzionale di rappresentanza e continuità.