Belen Rodriguez di nuovo mamma: è nata Luna Marì Spinalbanese

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha dato il benvenuto al suo secondo figlio, Luna Marì, avuto con il compagno Antonio Spinalbanese. Belen ha pubblicato la foto della piccola sui social. Una data memorabile per la showgirl: la bimba è venuta alla luce nella notte in cui l'Italia ha vinto gli Europei. "Giornata fortunata!! Forza la mia Italia - scrive ancora la showgirl - ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna''.

L’annuncio del parto è arrivato via Instagram, con una foto di un piedino dentro a un calzino rosa e poi un altro scatto al fianco del neo papà. Secondo il Corriere del Veneto, il parto è stato in una clinica di Padova e non a Milano, la città in cui Belén vive.

«C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna», le parole della 36enne. Antonino Spinalbese, 26 anni, al suo fianco dalla scorsa estate, un colpo di fulmine, un amore diventato subito importante, poco dopo ha aggiunto: «Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità», didascalia di un altro scatto della neonata.

Poco prima la showgirl argentina aveva voluto dedicare un pensiero al figlio maggiore, Santiago, 7 anni, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. «Fino all’infinito e oltre, dove nessuno può arrivare», ha scritto, insieme alla foto di un bellissimo abbraccio.